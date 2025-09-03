Jordan Flight
Diamond 男子薄绒短裤
30% 折让
衣橱佳选单品舒适升级，强势回归。Jordan Flight Diamond 男子薄绒短裤采用厚实针织面料，表面顺滑，内里轻微加绒，塑就舒适出众的日常佳选。标准版型营造恰到好处的活动空间，令你在球场内外畅动自如。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： FV7258-133
Jordan Flight
30% 折让
衣橱佳选单品舒适升级，强势回归。Jordan Flight Diamond 男子薄绒短裤采用厚实针织面料，表面顺滑，内里轻微加绒，塑就舒适出众的日常佳选。标准版型营造恰到好处的活动空间，令你在球场内外畅动自如。
产品细节
- 100% 棉
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 侧边插手口袋和后身按扣口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： FV7258-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。