Jordan Flight Essential
男子 Oversize 风T恤
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Flight Essential 男子 Oversize 风T恤采用超宽松版型，结合落肩衣袖，舒适非凡，时尚有型。胸部饰有简约 Jumpman Flight 梭织标签，塑就出众外观。
- 显示颜色： 传奇粉
- 款式： DZ0605-622
产品细节
- 100% 棉
- 罗纹衣领
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
