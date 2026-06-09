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Jordan Flight Essentials
男子口袋短袖T恤
¥399
Jordan Flight Essentials 男子口袋短袖T恤采用舒适棉料，简约经典，是日常穿搭的理想之选。饰有经典 AIR JORDAN 标志，尽显出众风范。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IO2085-100
Jordan Flight Essentials
¥399
Jordan Flight Essentials 男子口袋短袖T恤采用舒适棉料，简约经典，是日常穿搭的理想之选。饰有经典 AIR JORDAN 标志，尽显出众风范。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IO2085-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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