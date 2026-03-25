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Jordan Flight Essentials
男子宽松印花T恤
¥349
Jordan Flight Essentials 男子宽松印花T恤专为芝加哥公牛队和伟大球员的粉丝打造，穿上它，在新的一季秀翻全场。舒适棉料质感柔软且略带结构感，舒适耐穿，适合日常穿着。
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： IF3122-100
Jordan Flight Essentials
¥349
Jordan Flight Essentials 男子宽松印花T恤专为芝加哥公牛队和伟大球员的粉丝打造，穿上它，在新的一季秀翻全场。舒适棉料质感柔软且略带结构感，舒适耐穿，适合日常穿着。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： IF3122-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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