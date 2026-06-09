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Jordan Flight Essentials
男子 Oversize 风短袖T恤
¥349
Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风短袖T恤采用舒适棉料结合超宽松版型，搭配后身低调品牌标志贴片，挺括有型，堪称日常基本款佳选。
- 显示颜色： 麻灰
- 款式： IO0035-050
Jordan Flight Essentials
¥349
Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风短袖T恤采用舒适棉料结合超宽松版型，搭配后身低调品牌标志贴片，挺括有型，堪称日常基本款佳选。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 麻灰
- 款式： IO0035-050
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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