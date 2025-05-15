Jordan Flight Essentials
男子 Oversize 风T恤
¥399
Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤采用厚实棉料结合超宽松版型，塑就挺括外观和出众结构感。 饰有复古图案，令你尽展赢家风范。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ2367-010
Jordan Flight Essentials
¥399
Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤采用厚实棉料结合超宽松版型，塑就挺括外观和出众结构感。 饰有复古图案，令你尽展赢家风范。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ2367-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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