 
Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤 - 帆白/黑/黑

Jordan Flight Essentials

男子 Oversize 风T恤

30% 折让
帆白/黑/黑
黑/白色/白色

Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤采用厚实棉料结合超宽松版型，塑就挺括外观和出众结构感。 饰有复古图案，令你尽展赢家风范。


  • 显示颜色： 帆白/黑/黑
  • 款式： HJ2367-133

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Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤采用厚实棉料结合超宽松版型，塑就挺括外观和出众结构感。 饰有复古图案，令你尽展赢家风范。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑/黑
  • 款式： HJ2367-133

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