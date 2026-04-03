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Jordan Flight Fleece
女子中短款圆领运动衫
26% 折让
中短款搭配宽松版型，会不会成为你的运动衫新宠？Jordan Flight Fleece 女子中短款圆领运动衫采用厚实的法式毛圈面料，让你穿着舒适，尽显风采。
- 显示颜色： 微粒玫瑰红/微玫瑰红
- 款式： IF1007-627
Jordan Flight Fleece
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中短款搭配宽松版型，会不会成为你的运动衫新宠？Jordan Flight Fleece 女子中短款圆领运动衫采用厚实的法式毛圈面料，让你穿着舒适，尽显风采。
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 微粒玫瑰红/微玫瑰红
- 款式： IF1007-627
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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