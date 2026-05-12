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Jordan Flight Fleece 女子半身裙 - 黑/暗烟灰

Jordan Flight Fleece

女子半身裙

29% 折让
黑/暗烟灰
谜团石灰/卵石灰

Jordan Flight Fleece 女子半身裙采用宽松版型设计，灵感源自经典运动风格。水洗法式毛圈面料搭配侧边条纹镶边，为造型注入 Jordan 风格。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IF1033-010

Jordan Flight Fleece

29% 折让

Jordan Flight Fleece 女子半身裙采用宽松版型设计，灵感源自经典运动风格。水洗法式毛圈面料搭配侧边条纹镶边，为造型注入 Jordan 风格。

其他细节

  • 侧缝口袋，为小物品提供存储空间
  • 弹性腰部搭配抽绳，助你打造理想贴合效果

产品细节

  • 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IF1033-010

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