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Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈按扣长裤 - 珍珠白/帆白

Jordan Flight Fleece

女子法式毛圈按扣长裤

¥699
珍珠白/帆白
黑/大学红

这款 Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈按扣长裤采用中腰设计，结合非起绒针织面料，柔软舒适，缔造非凡舒适感受。裤腿两侧设有按扣设计，可随心调节开合，打造时下流行的侧开衩造型。宽松版型和开放式裤脚设计，营造充裕活动空间。


  • 显示颜色： 珍珠白/帆白
  • 款式： IM6984-272

Jordan Flight Fleece

¥699

这款 Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈按扣长裤采用中腰设计，结合非起绒针织面料，柔软舒适，缔造非凡舒适感受。裤腿两侧设有按扣设计，可随心调节开合，打造时下流行的侧开衩造型。宽松版型和开放式裤脚设计，营造充裕活动空间。

产品细节

  • 口袋设计
  • 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。镶嵌里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 珍珠白/帆白
  • 款式： IM6984-272

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