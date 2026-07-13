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Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈无袖连帽衫 - 珍珠白/深宝蓝/帆白

Jordan Flight Fleece

女子法式毛圈无袖连帽衫

¥699

这款 Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈无袖连帽衫以迈克尔·乔丹的经典无袖连帽衫为蓝本，采用宽松版型，营造恰充裕的活动空间。采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡；风帽结合缎面衬里，时尚有型。


  • 显示颜色： 珍珠白/深宝蓝/帆白
  • 款式： IM6962-272

Jordan Flight Fleece

¥699

这款 Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈无袖连帽衫以迈克尔·乔丹的经典无袖连帽衫为蓝本，采用宽松版型，营造恰充裕的活动空间。采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡；风帽结合缎面衬里，时尚有型。

产品细节

  • 口袋
  • 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋/连帽里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 珍珠白/深宝蓝/帆白
  • 款式： IM6962-272

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