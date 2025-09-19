Jordan Flight Fleece
女子法式毛圈短裤
10% 折让
宽松设计，大胆醒目。Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈短裤采用厚实法式毛圈面料，搭配毛边裤脚，为你缔造非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 大炮灰/矿物色
- 款式： IB9859-017
Jordan Flight Fleece
10% 折让
宽松设计，大胆醒目。Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈短裤采用厚实法式毛圈面料，搭配毛边裤脚，为你缔造非凡舒适的穿着体验。
其他细节
- 厚实法式毛圈面料采用高密度针织结构，结合内里非起绒毛圈，助你保持舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 侧面口袋和后身口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 大炮灰/矿物色
- 款式： IB9859-017
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。