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Jordan Flight Fleece
小飞人卫衣系列女子法式毛圈按扣长裤
¥699
这款 Jordan Flight Fleece 小飞人卫衣系列女子法式毛圈按扣长裤采用中腰设计，结合非起绒针织面料，柔软舒适，缔造非凡舒适感受。裤腿两侧设有按扣设计，可随心调节开合，打造时下流行的侧开衩造型。宽松版型和开放式裤脚设计，营造充裕活动空间。
- 显示颜色： 珍珠白/帆白
- 款式： IM6984-272
Jordan Flight Fleece
¥699
这款 Jordan Flight Fleece 小飞人卫衣系列女子法式毛圈按扣长裤采用中腰设计，结合非起绒针织面料，柔软舒适，缔造非凡舒适感受。裤腿两侧设有按扣设计，可随心调节开合，打造时下流行的侧开衩造型。宽松版型和开放式裤脚设计，营造充裕活动空间。
产品细节
- 口袋设计
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。镶嵌里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠白/帆白
- 款式： IM6984-272
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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