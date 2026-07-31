这款 Jordan Flight Fleece 小飞人卫衣系列女子法式毛圈无袖连帽衫以迈克尔·乔丹的经典无袖连帽衫为蓝本，采用宽松版型，营造充裕的活动空间。采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡；风帽结合缎面衬里，时尚有型。

这款 Jordan Flight Fleece 小飞人卫衣系列女子法式毛圈无袖连帽衫以迈克尔·乔丹的经典无袖连帽衫为蓝本，采用宽松版型，营造充裕的活动空间。采用法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡；风帽结合缎面衬里，时尚有型。

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