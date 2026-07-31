Jordan Flight Fleece 小飞人卫衣系列男子长裤经焕新演绎，舒适升级。采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，为你塑就非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，方便轻松调整至理想贴合程度。

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