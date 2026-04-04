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Jordan Flight Fleece 新年系列男子薄绒长裤 - 黑

Jordan Flight Fleece 新年系列

男子薄绒长裤

27% 折让

温暖舒适，助你喜迎马年。Jordan Flight Fleece 新年系列男子薄绒长裤款式经典，采用舒适棉质针织面料，内里轻微加绒，质感柔软，适合日常穿着。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的冷天造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ3952-010

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温暖舒适，助你喜迎马年。Jordan Flight Fleece 新年系列男子薄绒长裤款式经典，采用舒适棉质针织面料，内里轻微加绒，质感柔软，适合日常穿着。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的冷天造型。

产品细节

  • 面料/口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ3952-010

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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