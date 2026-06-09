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Jordan Flight Fleece
男子短裤
¥499
在找日常离不开的舒适短裤？Jordan Flight Fleece 男子短裤是你的不二之选。法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，松紧可调，稳固贴合。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW6375-010
Jordan Flight Fleece
¥499
在找日常离不开的舒适短裤？Jordan Flight Fleece 男子短裤是你的不二之选。法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造非凡舒适感受。弹性腰部搭配抽绳，松紧可调，稳固贴合。
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW6375-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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