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Jordan Flight Fleece
男子薄绒套头连帽衫
21% 折让
Jordan Flight Fleece 男子薄绒套头连帽衫经焕新演绎，舒适升级。该连帽衫采用柔软针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，塑就休闲舒适感受。轻微落肩设计结合休闲剪裁，彰显经典风范。
- 显示颜色： 麻灰/黑
- 款式： FV7248-050
Jordan Flight Fleece
21% 折让
Jordan Flight Fleece 男子薄绒套头连帽衫经焕新演绎，舒适升级。该连帽衫采用柔软针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，塑就休闲舒适感受。轻微落肩设计结合休闲剪裁，彰显经典风范。
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 麻灰/黑
- 款式： FV7248-050
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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