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Jordan Flight Heritage
大童套头连帽衫
¥649
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此配色当前无货
Jordan Flight Heritage 大童套头连帽衫是一款舒适叠搭佳选，助你畅享舒适。 采用柔软法式毛圈面料，搭配袋鼠式口袋和别致拉链风帽， 还有什么理由不喜欢它呢？
- 显示颜色： 军裤卡其
- 款式： FD9365-325
Jordan Flight Heritage
¥649
休闲设计，舒适非凡
Jordan Flight Heritage 大童套头连帽衫是一款舒适叠搭佳选，助你畅享舒适。 采用柔软法式毛圈面料，搭配袋鼠式口袋和别致拉链风帽， 还有什么理由不喜欢它呢？
其他细节
- 法式毛圈面料，柔软舒适
- 罗纹下摆和袖口，舒适贴合
- 拉链风帽设计，可供自主调节贴合度
- 袋鼠式口袋，便于随身携带小物件
产品细节
- 100% 棉
- 刺绣 Jumpman 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 军裤卡其
- 款式： FD9365-325
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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