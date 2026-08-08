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Jordan Flight Heritage 大童套头连帽衫 - 军裤卡其

Jordan Flight Heritage

大童套头连帽衫

¥649

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Jordan Flight Heritage 大童套头连帽衫是一款舒适叠搭佳选，助你畅享舒适。 采用柔软法式毛圈面料，搭配袋鼠式口袋和别致拉链风帽， 还有什么理由不喜欢它呢？


  • 显示颜色： 军裤卡其
  • 款式： FD9365-325

Jordan Flight Heritage

¥649

休闲设计，舒适非凡

Jordan Flight Heritage 大童套头连帽衫是一款舒适叠搭佳选，助你畅享舒适。 采用柔软法式毛圈面料，搭配袋鼠式口袋和别致拉链风帽， 还有什么理由不喜欢它呢？

其他细节

  • 法式毛圈面料，柔软舒适
  • 罗纹下摆和袖口，舒适贴合
  • 拉链风帽设计，可供自主调节贴合度
  • 袋鼠式口袋，便于随身携带小物件

产品细节

  • 100% 棉
  • 刺绣 Jumpman 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其
  • 款式： FD9365-325

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