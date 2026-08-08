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Jordan Flight Heritage 男子针织圆领运动衫 - 黑

Jordan Flight Heritage

男子针织圆领运动衫

¥549

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穿上 Jordan Flight Heritage 男子针织圆领运动衫，尽显街头风范。采用厚实针织面料结合经典圆领设计。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO2308-010

Jordan Flight Heritage

¥549

厚实面料，经典设计

穿上 Jordan Flight Heritage 男子针织圆领运动衫，尽显街头风范。采用厚实针织面料结合经典圆领设计。

其他细节

  • 厚实回环法式毛圈面料，柔软舒适
  • 胸部融合刺绣和印花元素

产品细节

  • 弹性罗纹袖口和下摆
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO2308-010

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