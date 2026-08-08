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Jordan Flight Heritage
男子针织圆领运动衫
¥549
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穿上 Jordan Flight Heritage 男子针织圆领运动衫，尽显街头风范。采用厚实针织面料结合经典圆领设计。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO2308-010
Jordan Flight Heritage
¥549
厚实面料，经典设计
穿上 Jordan Flight Heritage 男子针织圆领运动衫，尽显街头风范。采用厚实针织面料结合经典圆领设计。
其他细节
- 厚实回环法式毛圈面料，柔软舒适
- 胸部融合刺绣和印花元素
产品细节
- 弹性罗纹袖口和下摆
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO2308-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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