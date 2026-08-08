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Jordan Flight Heritage
Diamond 男子印花短裤
¥649
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此配色当前无货
Jordan Flight Heritage Diamond 男子印花短裤以全新手法演绎品牌经典设计。采用优质网眼布面料结合 Flight 迷彩印花；巧搭菱形造型，向经典 MJ 队服致敬。
- 显示颜色： 麻黄/黑
- 款式： DC7414-245
Jordan Flight Heritage
¥649
纯粹表达，个性态度
Jordan Flight Heritage Diamond 男子印花短裤以全新手法演绎品牌经典设计。采用优质网眼布面料结合 Flight 迷彩印花；巧搭菱形造型，向经典 MJ 队服致敬。
迷彩网眼布
迷彩印花网眼布面料搭配网眼布里料，塑就柔软透气感受。
经典条纹
条纹腰部采用弹性十足的厚实罗纹设计，提供周全包覆，柔软舒适。从经典 MJ 队服汲取设计灵感，在裤脚和菱形侧拼接处融入相宜的条纹镶边。
拉链口袋
侧边拉链口袋，为小物件提供安全方便的存放空间。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 罗纹弹性腰部搭配抽绳
- 金属抽绳头
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 麻黄/黑
- 款式： DC7414-245
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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