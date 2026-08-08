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Jordan Flight Heritage Diamond 男子印花短裤 - 麻黄/黑

Jordan Flight Heritage

Diamond 男子印花短裤

¥649

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Jordan Flight Heritage Diamond 男子印花短裤以全新手法演绎品牌经典设计。采用优质网眼布面料结合 Flight 迷彩印花；巧搭菱形造型，向经典 MJ 队服致敬。


  • 显示颜色： 麻黄/黑
  • 款式： DC7414-245

Jordan Flight Heritage

¥649

纯粹表达，个性态度

Jordan Flight Heritage Diamond 男子印花短裤以全新手法演绎品牌经典设计。采用优质网眼布面料结合 Flight 迷彩印花；巧搭菱形造型，向经典 MJ 队服致敬。

迷彩网眼布

迷彩印花网眼布面料搭配网眼布里料，塑就柔软透气感受。

经典条纹

条纹腰部采用弹性十足的厚实罗纹设计，提供周全包覆，柔软舒适。从经典 MJ 队服汲取设计灵感，在裤脚和菱形侧拼接处融入相宜的条纹镶边。

拉链口袋

侧边拉链口袋，为小物件提供安全方便的存放空间。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 罗纹弹性腰部搭配抽绳
  • 金属抽绳头
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻黄/黑
  • 款式： DC7414-245

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