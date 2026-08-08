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Jordan Flight MVP
婴童连帽衫和长裤套装
¥569
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan Flight MVP 婴童套装，打造和谐的 Jordan 格调，尽显 MVP 风范。两件单品均采用柔软加绒针织面料，为小宝贝营造舒适感受。连帽衫采用全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭，长裤配有舒适弹性腰部。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FJ5256-010
Jordan Flight MVP
¥569
穿上 Jordan Flight MVP 婴童套装，打造和谐的 Jordan 格调，尽显 MVP 风范。两件单品均采用柔软加绒针织面料，为小宝贝营造舒适感受。连帽衫采用全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭，长裤配有舒适弹性腰部。
其他细节
两件单品均可分别与小宝贝衣橱里的其他单品搭配穿着
产品细节
- 连帽衫/长裤：65% 棉/35% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FJ5256-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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