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Jordan Flight MVP 幼童长袖T恤 - 军裤卡其

Jordan Flight MVP

幼童长袖T恤

¥329

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Jordan Flight MVP 幼童长袖T恤赋予小宝贝舒适体验。 柔软针织面料结合休闲版型，营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 军裤卡其
  • 款式： FD4978-325

Jordan Flight MVP

¥329

非凡舒适

Jordan Flight MVP 幼童长袖T恤赋予小宝贝舒适体验。 柔软针织面料结合休闲版型，营造非凡舒适感受。

其他细节

  • 针织面料，柔软舒适
  • 弹性罗纹袖口，帮助稳固衣身

产品细节

  • 休闲版型，塑就舒适穿着体验
  • 100% 棉
  • Jordan 标志刺绣
  • 可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其
  • 款式： FD4978-325

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