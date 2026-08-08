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Jordan Flight MVP
幼童长袖T恤
¥329
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Jordan Flight MVP 幼童长袖T恤赋予小宝贝舒适体验。 柔软针织面料结合休闲版型，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 军裤卡其
- 款式： FD4978-325
Jordan Flight MVP
¥329
非凡舒适
Jordan Flight MVP 幼童长袖T恤赋予小宝贝舒适体验。 柔软针织面料结合休闲版型，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 针织面料，柔软舒适
- 弹性罗纹袖口，帮助稳固衣身
产品细节
- 休闲版型，塑就舒适穿着体验
- 100% 棉
- Jordan 标志刺绣
- 可机洗
- 显示颜色： 军裤卡其
- 款式： FD4978-325
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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