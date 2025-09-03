Jordan Flight MVP
男子T恤
19% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Flight MVP 男子T恤采用经典棉料，致敬迈克尔·乔丹在棒球场上的欢乐时光。 针织棉料质感柔软且富有结构感，搭配大号醒目图案，焕新演绎 Jumpman 风范。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FN5991-010
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
