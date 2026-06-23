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Jordan Flight
女子 Oversize 风短袖T恤
¥349
人气T恤，倾心之选。这款 Jordan Flight 女子 Oversize 风短袖T恤采用柔软棉料，结合超宽松版型，塑就经典穿搭佳选。背面醒目图案，结合胸前独特的刺绣 Jumpman 徽章，塑就非凡质感。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1596-133
Jordan Flight
¥349
人气T恤，倾心之选。这款 Jordan Flight 女子 Oversize 风短袖T恤采用柔软棉料，结合超宽松版型，塑就经典穿搭佳选。背面醒目图案，结合胸前独特的刺绣 Jumpman 徽章，塑就非凡质感。
产品细节
- 胸前刺绣 Jumpman 徽章
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1596-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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