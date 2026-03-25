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Jordan Flight
女子 Oversize 风T恤
¥349
致敬 90 年代电子游戏风格，彰显 Jordan 风范。柔软棉质面料，让这款日常的 Jordan Flight 女子 Oversize 风T恤看起来出色，穿起来舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR7007-010
Jordan Flight
¥349
致敬 90 年代电子游戏风格，彰显 Jordan 风范。柔软棉质面料，让这款日常的 Jordan Flight 女子 Oversize 风T恤看起来出色，穿起来舒适。
其他细节
后领下方饰有刺绣 Jumpman 标志
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR7007-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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