Jordan Flight Renegade
女子拒水夹克
10% 折让
Jordan Flight Renegade 女子拒水夹克采用宽松版型，造就日常佳选单品。采用拒水梭织面料结合网眼布里料，舒适非凡，同时搭配菱形口袋等经典 Jordan 细节。
- 显示颜色： 铁灰/浅烟灰
- 款式： HJ0545-068
产品细节
- 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
- 正面口袋
- 左侧衣袖设有拉链口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
