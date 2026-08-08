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Jordan Flight
Suit 男子长裤
¥699
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此配色当前无货
凌跃造型，焕新重塑。Jordan Flight Suit 男子长裤采用轻盈舒适的起皱面料，巧搭网眼布和塔夫绸里料。弧形缝线和元年款 Flight 标签灵感源自迈克尔·乔丹的经典服装设计。
- 显示颜色： 烟灰/黑/黑
- 款式： CV3175-084
Jordan Flight
¥699
经典单品，革新演绎
凌跃造型，焕新重塑。Jordan Flight Suit 男子长裤采用轻盈舒适的起皱面料，巧搭网眼布和塔夫绸里料。弧形缝线和元年款 Flight 标签灵感源自迈克尔·乔丹的经典服装设计。
其他细节
- 起皱面料轻盈耐穿，搭配波形裁剪缝制拼接设计
- 上半部分采用网眼布里料，下半部分搭配塔夫绸里料
- 裤管口搭配松紧带和栓扣，可供自行调节
- 拉链口袋，便于安全存放小物件
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性腰部搭配抽绳
- 梭织 Flight 标签
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/黑/黑
- 款式： CV3175-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。