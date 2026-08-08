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Jordan Flight Suit 男子长裤 - 烟灰/黑/黑

Jordan Flight

Suit 男子长裤

¥699

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凌跃造型，焕新重塑。Jordan Flight Suit 男子长裤采用轻盈舒适的起皱面料，巧搭网眼布和塔夫绸里料。弧形缝线和元年款 Flight 标签灵感源自迈克尔·乔丹的经典服装设计。


  • 显示颜色： 烟灰/黑/黑
  • 款式： CV3175-084

Jordan Flight

¥699

经典单品，革新演绎

凌跃造型，焕新重塑。Jordan Flight Suit 男子长裤采用轻盈舒适的起皱面料，巧搭网眼布和塔夫绸里料。弧形缝线和元年款 Flight 标签灵感源自迈克尔·乔丹的经典服装设计。

其他细节

  • 起皱面料轻盈耐穿，搭配波形裁剪缝制拼接设计
  • 上半部分采用网眼布里料，下半部分搭配塔夫绸里料
  • 裤管口搭配松紧带和栓扣，可供自行调节
  • 拉链口袋，便于安全存放小物件

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 梭织 Flight 标签
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰/黑/黑
  • 款式： CV3175-084

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