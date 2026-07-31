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Jordan Fly 软顶速干运动帽 - 白色/黑

Jordan Fly

软顶速干运动帽

¥229

这款 Jordan Fly 软顶速干运动帽从骑行帽中汲取设计灵感，以简约经典风格向迈克尔·乔丹致敬。采用略微弧形的帽檐和可调节后固定带，为你带来恰到好处的贴合感。导湿速干技术结合内置网眼汗带，助你轻松开启每一天。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IM8869-100

Jordan Fly

¥229

这款 Jordan Fly 软顶速干运动帽从骑行帽中汲取设计灵感，以简约经典风格向迈克尔·乔丹致敬。采用略微弧形的帽檐和可调节后固定带，为你带来恰到好处的贴合感。导湿速干技术结合内置网眼汗带，助你轻松开启每一天。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶 
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IM8869-100

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