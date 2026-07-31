第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Fly
软顶速干运动帽
¥229
这款 Jordan Fly 软顶速干运动帽从骑行帽中汲取设计灵感，以简约经典风格向迈克尔·乔丹致敬。采用略微弧形的帽檐和可调节后固定带，为你带来恰到好处的贴合感。导湿速干技术结合内置网眼汗带，助你轻松开启每一天。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IM8869-100
Jordan Fly
¥229
这款 Jordan Fly 软顶速干运动帽从骑行帽中汲取设计灵感，以简约经典风格向迈克尔·乔丹致敬。采用略微弧形的帽檐和可调节后固定带，为你带来恰到好处的贴合感。导湿速干技术结合内置网眼汗带，助你轻松开启每一天。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IM8869-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。