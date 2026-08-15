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Jordan Fly Elite 棒球双肩包 - 黑/黑/黑/金属银

Jordan Fly Elite

棒球双肩包

¥1,699

想要一款脱颖而出的棒球双肩包？从背面隔层的爆裂纹内里到灵感源自经典 Air Jordan 3 的透气孔，这款 Jordan Fly Elite 棒球双肩包暗藏致敬“飞人”迈克尔·乔丹的巧思细节，助你携带装备奔赴球场，尽显全垒打般的出彩表现。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
  • 款式： HQ6910-053

Jordan Fly Elite

¥1,699

想要一款脱颖而出的棒球双肩包？从背面隔层的爆裂纹内里到灵感源自经典 Air Jordan 3 的透气孔，这款 Jordan Fly Elite 棒球双肩包暗藏致敬“飞人”迈克尔·乔丹的巧思细节，助你携带装备奔赴球场，尽显全垒打般的出彩表现。

其他细节

  • 宽敞主袋可用于放置你在场上所需的基本装备
  • 侧边套袋可存放 4 根球棒，亦可存放水壶
  • 底部拉链鞋袋采用灵感源自 Air Jordan 3 的透气孔设计

产品细节

  • 尺寸：40 长 x 23 宽 x 49 高（厘米）
  • 背面设有笔记本电脑拉链隔层
  • 主体：聚酯纤维/合成革。内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
  • 款式： HQ6910-053

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