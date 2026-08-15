想要一款脱颖而出的棒球双肩包？从背面隔层的爆裂纹内里到灵感源自经典 Air Jordan 3 的透气孔，这款 Jordan Fly Elite 棒球双肩包暗藏致敬“飞人”迈克尔·乔丹的巧思细节，助你携带装备奔赴球场，尽显全垒打般的出彩表现。

想要一款脱颖而出的棒球双肩包？从背面隔层的爆裂纹内里到灵感源自经典 Air Jordan 3 的透气孔，这款 Jordan Fly Elite 棒球双肩包暗藏致敬“飞人”迈克尔·乔丹的巧思细节，助你携带装备奔赴球场，尽显全垒打般的出彩表现。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。