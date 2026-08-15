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Jordan Fly Elite
棒球双肩包
¥1,699
想要一款脱颖而出的棒球双肩包？从背面隔层的爆裂纹内里到灵感源自经典 Air Jordan 3 的透气孔，这款 Jordan Fly Elite 棒球双肩包暗藏致敬“飞人”迈克尔·乔丹的巧思细节，助你携带装备奔赴球场，尽显全垒打般的出彩表现。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
- 款式： HQ6910-053
Jordan Fly Elite
¥1,699
想要一款脱颖而出的棒球双肩包？从背面隔层的爆裂纹内里到灵感源自经典 Air Jordan 3 的透气孔，这款 Jordan Fly Elite 棒球双肩包暗藏致敬“飞人”迈克尔·乔丹的巧思细节，助你携带装备奔赴球场，尽显全垒打般的出彩表现。
其他细节
- 宽敞主袋可用于放置你在场上所需的基本装备
- 侧边套袋可存放 4 根球棒，亦可存放水壶
- 底部拉链鞋袋采用灵感源自 Air Jordan 3 的透气孔设计
产品细节
- 尺寸：40 长 x 23 宽 x 49 高（厘米）
- 背面设有笔记本电脑拉链隔层
- 主体：聚酯纤维/合成革。内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
- 款式： HQ6910-053
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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