即使在淋浴时，亦可畅享富有支撑力的迈步体验。 Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧的一体式泡绵，结合外底镂空设计，有助双足保持干爽。 鞋床饰有爆裂纹，塑就非凡抓附力，彰显经典 Jordan 风范。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

