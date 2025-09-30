 
Jordan Franchise 男子拖鞋 - 黑/白色

Jordan Franchise

男子拖鞋

黑/白色
火焰红/黑

即使在淋浴时，亦可畅享富有支撑力的迈步体验。 Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧的一体式泡绵，结合外底镂空设计，有助双足保持干爽。 鞋床饰有爆裂纹，塑就非凡抓附力，彰显经典 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ2163-001

其他细节

  • 弧形泡绵鞋床，质感柔软且富有支撑力
  • 泡绵外底搭配人字形底纹，铸就出众抓地力

产品细节

  • Jumpman 品牌标志
