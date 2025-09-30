Jordan Franchise
男子拖鞋
10% 折让
即使在淋浴时，亦可畅享富有支撑力的迈步体验。 Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧的一体式泡绵，结合外底镂空设计，有助双足保持干爽。 鞋床饰有爆裂纹，塑就非凡抓附力，彰显经典 Jordan 风范。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ2163-001
其他细节
- 弧形泡绵鞋床，质感柔软且富有支撑力
- 泡绵外底搭配人字形底纹，铸就出众抓地力
产品细节
- Jumpman 品牌标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
