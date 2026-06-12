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浅铁矿石灰/天鹅白/传奇中褐

Jordan Future

男子拖鞋

¥569
浅铁矿石灰/天鹅白/传奇中褐
暗蓝黑/成熟蓝/热情红
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穿上 Jordan Future 男子拖鞋，轻松穿脱，舒适非凡。一脚蹬设计利落舒适，结实耐穿，可谓日常穿着佳选，同时彰显经典的 Jordan 精神。


  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/天鹅白/传奇中褐
  • 款式： HV5073-003

Jordan Future

¥569

穿上 Jordan Future 男子拖鞋，轻松穿脱，舒适非凡。一脚蹬设计利落舒适，结实耐穿，可谓日常穿着佳选，同时彰显经典的 Jordan 精神。

其他细节

一脚蹬设计，方便快速外出

产品细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面结合翻毛皮设计
  • 外底橡胶细节
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/天鹅白/传奇中褐
  • 款式： HV5073-003

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