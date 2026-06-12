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Jordan Future
男子拖鞋
¥569
穿上 Jordan Future 男子拖鞋，轻松穿脱，舒适非凡。一脚蹬设计利落舒适，结实耐穿，可谓日常穿着佳选，同时彰显经典的 Jordan 精神。
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/天鹅白/传奇中褐
- 款式： HV5073-003
Jordan Future
¥569
穿上 Jordan Future 男子拖鞋，轻松穿脱，舒适非凡。一脚蹬设计利落舒适，结实耐穿，可谓日常穿着佳选，同时彰显经典的 Jordan 精神。
其他细节
一脚蹬设计，方便快速外出
产品细节
- 皮革与合成材质组合鞋面结合翻毛皮设计
- 外底橡胶细节
- 泡棉中底
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/天鹅白/传奇中褐
- 款式： HV5073-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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