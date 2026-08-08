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Jordan Gifting 大童中筒运动童袜（3 双） - 黑

Jordan Gifting

大童中筒运动童袜（3 双）

¥169

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Jordan Gifting 大童中筒运动童袜（3 双）是一款送礼佳选。每双单品均采用弹性针织面料，搭配罗纹袜口设计，营造舒适贴合感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： FB9365-010

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¥169

舒适便捷

Jordan Gifting 大童中筒运动童袜（3 双）是一款送礼佳选。每双单品均采用弹性针织面料，搭配罗纹袜口设计，营造舒适贴合感受。

其他细节

  • 聚酯纤维混纺面料，柔软且富有弹性
  • 罗纹袜口，舒适贴合

产品细节

  • Jordan Jumpman 刺绣标志
  • 袜底：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB9365-010

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