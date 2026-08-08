第 1 张图片，共 5 张图片
Jordan Gifting
大童中筒运动童袜（3 双）
¥169
售罄：
此配色当前无货
Jordan Gifting 大童中筒运动童袜（3 双）是一款送礼佳选。每双单品均采用弹性针织面料，搭配罗纹袜口设计，营造舒适贴合感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB9365-010
Jordan Gifting
¥169
舒适便捷
Jordan Gifting 大童中筒运动童袜（3 双）是一款送礼佳选。每双单品均采用弹性针织面料，搭配罗纹袜口设计，营造舒适贴合感受。
其他细节
- 聚酯纤维混纺面料，柔软且富有弹性
- 罗纹袜口，舒适贴合
产品细节
- Jordan Jumpman 刺绣标志
- 袜底：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB9365-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。