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Jordan Grind
男/女高尔夫球鞋
¥1,299
穿上 Jordan Grind 男/女高尔夫球鞋，在果岭上展现“飞人”乔丹的风采。合成材质鞋面，易于清洁。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，为挥杆和迈步缔造舒适缓震体验。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： AR0503-102
Jordan Grind
¥1,299
穿上 Jordan Grind 男/女高尔夫球鞋，在果岭上展现“飞人”乔丹的风采。合成材质鞋面，易于清洁。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，为挥杆和迈步缔造舒适缓震体验。
其他细节
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
- 无钉橡胶外底，铸就非凡抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： AR0503-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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