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Jordan Grind 男/女高尔夫球鞋 - 白色/白色/黑

Jordan Grind

男/女高尔夫球鞋

¥1,299

穿上 Jordan Grind 男/女高尔夫球鞋，在果岭上展现“飞人”乔丹的风采。合成材质鞋面，易于清洁。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，为挥杆和迈步缔造舒适缓震体验。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： AR0503-102

Jordan Grind

¥1,299

穿上 Jordan Grind 男/女高尔夫球鞋，在果岭上展现“飞人”乔丹的风采。合成材质鞋面，易于清洁。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，为挥杆和迈步缔造舒适缓震体验。

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 无钉橡胶外底，铸就非凡抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： AR0503-102

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