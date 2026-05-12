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Jordan Heir Series 2 PF
女子篮球鞋
10% 折让
这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。
- 显示颜色： 白色/黑/浅亮绿/爆炸粉
- 款式： HV4419-101
Jordan Heir Series 2 PF
10% 折让
这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。
其他细节
- 鞋笼设计贴合双足
- 橡胶外底
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 后跟配有可拆卸发圈
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑/浅亮绿/爆炸粉
- 款式： HV4419-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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