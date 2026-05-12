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Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋 - 白色/黑/浅亮绿/爆炸粉

Jordan Heir Series 2 PF

女子篮球鞋

10% 折让

这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。 


  • 显示颜色： 白色/黑/浅亮绿/爆炸粉
  • 款式： HV4419-101

Jordan Heir Series 2 PF

10% 折让

这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。 

其他细节

  • 鞋笼设计贴合双足
  • 橡胶外底
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • 后跟配有可拆卸发圈

产品细节

  • 显示颜色： 白色/黑/浅亮绿/爆炸粉
  • 款式： HV4419-101

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