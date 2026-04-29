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Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋 - 珍珠白/黑/金属色/白色

Jordan Heir Series 2 PF

女子篮球鞋

¥799

这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，旨在助力灵动多变的球风，让你在贴地移动中保持灵活。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。


  • 显示颜色： 珍珠白/黑/金属色/白色
  • 款式： IR3491-200

Jordan Heir Series 2 PF

¥799

这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，旨在助力灵动多变的球风，让你在贴地移动中保持灵活。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。

其他细节

  • 鞋笼设计贴合双足，提供出众的支撑贴合感
  • 内嵌式泡棉中底，赋予足底轻盈回弹缓震效果
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感

产品细节

  • 显示颜色： 珍珠白/黑/金属色/白色
  • 款式： IR3491-200

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