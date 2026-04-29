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Jordan Heir Series 2 PF
女子篮球鞋
¥799
这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，旨在助力灵动多变的球风，让你在贴地移动中保持灵活。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。
- 显示颜色： 珍珠白/黑/金属色/白色
- 款式： IR3491-200
Jordan Heir Series 2 PF
¥799
这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，旨在助力灵动多变的球风，让你在贴地移动中保持灵活。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。
其他细节
- 鞋笼设计贴合双足，提供出众的支撑贴合感
- 内嵌式泡棉中底，赋予足底轻盈回弹缓震效果
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
产品细节
- 显示颜色： 珍珠白/黑/金属色/白色
- 款式： IR3491-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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