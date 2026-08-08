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Jordan Hide and Sneakers Mini 婴童双肩包 - 黑

Jordan Hide and Sneakers Mini

婴童双肩包

¥249

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Jordan Hide and Sneakers Mini 婴童双肩包外观小巧，空间宽敞，设有拉链主袋，可收纳钱包、钥匙、手机以及孩子外出时需随身携带的其他物品。正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用；两侧网眼布口袋，便于存放饮料；拿握提手和可调节肩带，提供多种携背选择。


  • 显示颜色：
  • 款式： FQ4895-010

Jordan Hide and Sneakers Mini

¥249

Jordan Hide and Sneakers Mini 婴童双肩包外观小巧，空间宽敞，设有拉链主袋，可收纳钱包、钥匙、手机以及孩子外出时需随身携带的其他物品。正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用；两侧网眼布口袋，便于存放饮料；拿握提手和可调节肩带，提供多种携背选择。

其他细节

  • 主袋采用拉链设计，空间宽敞
  • 正面拉链口袋，可供收纳小物件，方便儿童随时取用
  • 可调节肩带，缔造舒适携背体验

产品细节

  • 尺寸：254 x 127 x 330 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FQ4895-010

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