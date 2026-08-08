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Jordan Holiday Shine
婴童工装长裤
¥399
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此配色当前无货
Jordan Holiday Shine 婴童工装长裤令小宝贝畅享温暖舒适。该长裤采用加绒面料，柔软亲肤，搭配弹性腰部，塑就舒适贴合感。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FD0718-010
Jordan Holiday Shine
¥399
温暖舒适
Jordan Holiday Shine 婴童工装长裤令小宝贝畅享温暖舒适。该长裤采用加绒面料，柔软亲肤，搭配弹性腰部，塑就舒适贴合感。
其他细节
- 加绒面料，柔软舒适
- 弹性腰部设计，可自如伸展，塑就舒适贴合感
- 弹性罗纹裤脚，有助稳固裤身
产品细节
- 65% 棉/35% 聚酯纤维
- 大口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FD0718-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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