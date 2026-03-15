 
Jordan Hydrip 大童拖鞋 - 黑/科技灰/大学红

Jordan Hydrip

大童拖鞋

¥199

售罄：

此配色当前无货

Jordan Hydrip 大童拖鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡棉，搭配鞋面镂空设计，缔造出众舒适度与透气性。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。


  • 显示颜色： 黑/科技灰/大学红
  • 款式： II7280-001

Jordan Hydrip

¥199

Jordan Hydrip 大童拖鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡棉，搭配鞋面镂空设计，缔造出众舒适度与透气性。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。

其他细节

  • 弧形泡棉鞋床，质感柔软且富有支撑力
  • 外底融入橡胶贴片，铸就出色抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/科技灰/大学红
  • 款式： II7280-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。