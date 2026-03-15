Jordan Hydrip
大童拖鞋
¥199
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此配色当前无货
Jordan Hydrip 大童拖鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡棉，搭配鞋面镂空设计，缔造出众舒适度与透气性。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。
- 显示颜色： 黑/科技灰/大学红
- 款式： II7280-001
Jordan Hydrip
¥199
Jordan Hydrip 大童拖鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡棉，搭配鞋面镂空设计，缔造出众舒适度与透气性。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。
其他细节
- 弧形泡棉鞋床，质感柔软且富有支撑力
- 外底融入橡胶贴片，铸就出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/科技灰/大学红
- 款式： II7280-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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