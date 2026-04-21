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Jordan Hydrip
婴童凉鞋
¥249
Jordan Hydrip 婴童凉鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡棉，搭配后跟弹性固定带和纹理鞋床，帮助稳固稚嫩双足。
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/巴洛克棕
- 款式： IM9285-200
Jordan Hydrip
¥249
Jordan Hydrip 婴童凉鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡棉，搭配后跟弹性固定带和纹理鞋床，帮助稳固稚嫩双足。
其他细节
- 纹理鞋床，有助稳固稚嫩双足
- 鞋面镂空设计，打造出色透气性
产品细节
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/巴洛克棕
- 款式： IM9285-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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