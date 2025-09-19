Jordan Hydrip
幼童凉鞋
29% 折让
Jordan Hydrip 幼童凉鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡绵，搭配可拆可调式加垫固定带。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。
- 显示颜色： 泡沫粉/泡沫粉/狂喜钴蓝/上升粉
- 款式： II1875-666
其他细节
- 纹理鞋床，有助稳固稚嫩双足
- 鞋面镂空设计，打造出众透气性
- 后跟加垫固定带饰有 “23” 字样。即使将固定带向前翻转置于鞋面上，此字样的外观也保持不变
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
