Jordan Hydrip 大童凉鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡绵，搭配可拆卸的可调节固定带。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。