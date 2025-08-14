 
Jordan Hydrip 幼童凉鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡绵，搭配可拆可调式加垫固定带。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。


  • 显示颜色： 数码粉/赛车粉
  • 款式： HF5982-600

Jordan Hydrip 幼童凉鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡绵，搭配可拆可调式加垫固定带。外底融入橡胶贴片，提供关键区域的耐穿性。

其他细节

  • 纹理鞋床，有助稳固稚嫩双足
  • 鞋面镂空设计，打造出众透气性
  • 后跟加垫固定带可调节，且饰有 “23” 字样。即使将固定带向前翻转置于鞋面上，此字样的外观也保持不变

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.3

    29.5: 鞋内长 19.8

    31: 鞋内长 20.2

    32: 鞋内长 21.5

    33.5: 鞋内长 22.8

    35: 鞋内长 23.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

