Jordan Hydro XI
男子拖鞋
27% 折让
无论是赛后退场还是在院子里玩耍，Jordan Hydro XI 男子拖鞋都是你的穿搭佳选。舒适缓震配置，搭配固定带设计，助你打造理想贴合效果。
- 显示颜色： 黑/健身红/白色
- 款式： FN2452-006
其他细节
- 可调节中足固定带，塑就稳固贴合感
- 外底弯曲凹槽设计，缔造出众柔韧灵活性
产品细节
- 刺绣 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
