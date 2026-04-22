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Jordan Hydro 4 Retro
男子拖鞋
19% 折让
传承经典，日常佳选。Jordan Hydro 4 Retro 男子拖鞋采用柔软鞋床，搭配可自行调整的足部固定带，缔造干爽舒适感受。
- 显示颜色： 火焰红/黑/水泥灰/白色
- 款式： 532225-600
Jordan Hydro 4 Retro
19% 折让
传承经典，日常佳选。Jordan Hydro 4 Retro 男子拖鞋采用柔软鞋床，搭配可自行调整的足部固定带，缔造干爽舒适感受。
其他细节
- 泡棉鞋床，带来非凡缓震体验
- 中足可调节固定带，打造专属贴合感
- 外底弯曲凹槽设计，助力自如运动
- 轻盈外底材料柔软耐穿
- 里料设计，打造舒适脚感
产品细节
- 显示颜色： 火焰红/黑/水泥灰/白色
- 款式： 532225-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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