 
第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Hydro 4 Retro 男子拖鞋 - 火焰红/黑/水泥灰/白色

Jordan Hydro 4 Retro

男子拖鞋

19% 折让

传承经典，日常佳选。Jordan Hydro 4 Retro 男子拖鞋采用柔软鞋床，搭配可自行调整的足部固定带，缔造干爽舒适感受。


  • 显示颜色： 火焰红/黑/水泥灰/白色
  • 款式： 532225-600

Jordan Hydro 4 Retro

19% 折让

传承经典，日常佳选。Jordan Hydro 4 Retro 男子拖鞋采用柔软鞋床，搭配可自行调整的足部固定带，缔造干爽舒适感受。

其他细节

  • 泡棉鞋床，带来非凡缓震体验
  • 中足可调节固定带，打造专属贴合感
  • 外底弯曲凹槽设计，助力自如运动
  • 轻盈外底材料柔软耐穿
  • 里料设计，打造舒适脚感

产品细节

  • 显示颜色： 火焰红/黑/水泥灰/白色
  • 款式： 532225-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。