Jordan Hydro 5 Retro

大童拖鞋

¥349

运动风范，日常佳选。Jordan Hydro 5 Retro 大童拖鞋采用支撑出众的柔软泡绵，搭配纹理鞋床，塑就舒适自如的迈步体验。合成材质足部固定带，可供快速调节贴合度。

  • 显示颜色： 黑/银/火焰红
  • 款式： 555511-061

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