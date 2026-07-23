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Jordan Hydro 5 Retro
男子拖鞋
15% 折让
运动风范，日常佳选。Jordan Hydro 5 Retro 男子拖鞋采用支撑出众的柔软泡棉，搭配纹理鞋床，塑就舒适自如的迈步体验。合成材质足部固定带，可供快速调节贴合度。
- 显示颜色： 黑/白色/大学蓝
- 款式： 555501-004
Jordan Hydro 5 Retro
15% 折让
运动风范，日常佳选。Jordan Hydro 5 Retro 男子拖鞋采用支撑出众的柔软泡棉，搭配纹理鞋床，塑就舒适自如的迈步体验。合成材质足部固定带，可供快速调节贴合度。
其他细节
- 泡棉鞋床，缔造缓震迈步体验
- 可调节合成材质中足固定带，可供自主调节贴合度
- 固定带添加柔软里料，贴合亲肤
- 外底弯曲凹槽设计，助力自如畅动
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/大学蓝
- 款式： 555501-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。