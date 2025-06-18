 

Jordan Hydro 5 Retro

男子拖鞋

¥359¥46923% 折让

运动风范，日常佳选。Jordan Hydro 5 Retro 男子拖鞋采用支撑出众的柔软泡绵，搭配纹理鞋床，塑就舒适自如的迈步体验。合成材质足部固定带，可供快速调节贴合度。


  • 显示颜色： 黑/银/火焰红
  • 款式： 555501-061

Jordan Hydro 5 Retro

¥359¥46923% 折让

运动风范，日常佳选。Jordan Hydro 5 Retro 男子拖鞋采用支撑出众的柔软泡绵，搭配纹理鞋床，塑就舒适自如的迈步体验。合成材质足部固定带，可供快速调节贴合度。

其他细节

  • 泡绵鞋床，缔造缓震迈步体验
  • 可调节合成材质中足固定带，可供自主调节贴合度
  • 固定带添加柔软里料，贴合亲肤
  • 外底弯曲凹槽设计，助力自如畅动

产品细节

  • 显示颜色： 黑/银/火焰红
  • 款式： 555501-061

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