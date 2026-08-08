想要简单舒适的行头，拖鞋无疑是上佳之选，特别适合赛后穿着。Jordan Hydro VI Retro 男子拖鞋采用柔软泡绵鞋床，搭配可调节固定带。配色和细节的设计灵感源自 Air Jordan 6。

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