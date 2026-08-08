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Jordan Hydro VI Retro 男子拖鞋 - 白色/黑/亮深红/白色

Jordan Hydro VI Retro

男子拖鞋

¥469

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想要简单舒适的行头，拖鞋无疑是上佳之选，特别适合赛后穿着。Jordan Hydro VI Retro 男子拖鞋采用柔软泡绵鞋床，搭配可调节固定带。配色和细节的设计灵感源自 Air Jordan 6。


  • 显示颜色： 白色/黑/亮深红/白色
  • 款式： DM0979-110

Jordan Hydro VI Retro

¥469

舒适便捷

想要简单舒适的行头，拖鞋无疑是上佳之选，特别适合赛后穿着。Jordan Hydro VI Retro 男子拖鞋采用柔软泡绵鞋床，搭配可调节固定带。配色和细节的设计灵感源自 Air Jordan 6。

其他细节

  • 泡绵厚底，轻盈缓震，经久耐穿
  • 合成材质固定带，缔造舒适脚感
  • 鞋床设计，提供有力支撑
  • 固定带可供自主调节贴合效果

产品细节

  • 显示颜色： 白色/黑/亮深红/白色
  • 款式： DM0979-110

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