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Jordan Hydro VI Retro
男子拖鞋
¥469
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此配色当前无货
想要简单舒适的行头，拖鞋无疑是上佳之选，特别适合赛后穿着。Jordan Hydro VI Retro 男子拖鞋采用柔软泡绵鞋床，搭配可调节固定带。配色和细节的设计灵感源自 Air Jordan 6。
- 显示颜色： 白色/黑/亮深红/白色
- 款式： DM0979-110
Jordan Hydro VI Retro
¥469
舒适便捷
想要简单舒适的行头，拖鞋无疑是上佳之选，特别适合赛后穿着。Jordan Hydro VI Retro 男子拖鞋采用柔软泡绵鞋床，搭配可调节固定带。配色和细节的设计灵感源自 Air Jordan 6。
其他细节
- 泡绵厚底，轻盈缓震，经久耐穿
- 合成材质固定带，缔造舒适脚感
- 鞋床设计，提供有力支撑
- 固定带可供自主调节贴合效果
产品细节
- 显示颜色： 白色/黑/亮深红/白色
- 款式： DM0979-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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