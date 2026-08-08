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Jordan HyperGrip 4P
篮球
¥479
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Jordan HyperGrip 4P 篮球采用耐用匠心材质结合纹理凹点设计，无论是健身房还是柏油路，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： BB0622-092
Jordan HyperGrip 4P
¥479
室内和户外比赛装备
Jordan HyperGrip 4P 篮球采用耐用匠心材质结合纹理凹点设计，无论是健身房还是柏油路，皆可轻松驾驭。
其他细节
- 人造革结构，带来出色手感与耐用性
- 凹槽设计，塑就稳定控球表现
- 精工制作，提升保形能力
产品细节
- 成份：人造革
- 为室内、室外球赛倾力打造
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： BB0622-092
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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