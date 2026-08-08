 
第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan HyperGrip 4P 篮球 - 黑/白色/白色/白色

Jordan HyperGrip 4P

篮球

¥479

售罄：

此配色当前无货

Jordan HyperGrip 4P 篮球采用耐用匠心材质结合纹理凹点设计，无论是健身房还是柏油路，皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： BB0622-092

Jordan HyperGrip 4P

¥479

室内和户外比赛装备

Jordan HyperGrip 4P 篮球采用耐用匠心材质结合纹理凹点设计，无论是健身房还是柏油路，皆可轻松驾驭。

其他细节

  • 人造革结构，带来出色手感与耐用性
  • 凹槽设计，塑就稳定控球表现
  • 精工制作，提升保形能力

产品细节

  • 成份：人造革
  • 为室内、室外球赛倾力打造
  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： BB0622-092

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。